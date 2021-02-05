VOLKAN DEMİREL: Bizim için bir bayram. İnanmamız ve istememiz önemli. Galatasaray derbilerinde inancımızı ortaya koyarsak hep kazanmışızdır. 21 senelik mazi vardır, geçen sene bozuldu. Zaten bir yere bozulacaktı, geçen seneye denk geldi. Şimdi 20 senelik yeni bir seriye başlayacağız. Oynarken sadece kendin hazırlanıyordun ama şimdi antrenör olarak takım için düşünüyorsun. Takımla konuşuyoruz ve her şeyi anlatıyoruz. Hafta sonu güzel bir galibiyet olacak ve yolumuza devam edeceğiz.