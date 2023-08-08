Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Volkan Demirel: Maaşının %10'unu Hataylılara bağışladı bu beni çok etkiledi - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel: Maaşının %10'unu Hataylılara bağışladı bu beni çok etkiledi

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyerek, "Bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil, depremzedelere umut olmak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maaşının %10'unu Hataylılara bağışladı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Heyecanlı bir şekilde ilk maçımızı bekliyoruz. Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte futbolcuları nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz bunların hesabı yapıldı. İtalya kampı, Topuk Yaylası’ndaki kamp ve buradaki çalışmalarla geldiğimiz süreç bizim adımıza iyi geçti. Performans verilerinden de son derece memnunuz. İlk maçımızla beraber güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle sezona başlarız. Her şeyden önemlisi Hatayspor’un sahaya çıkıp Hataylılara bir umut olacağı karşılaşma olacak. Buna hazırlıyoruz kendimizi. Bizim bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil depremzedelere umut olmak" dedi.

        Hazırlık süreçlerinin keyifli geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, "Napoli’ye ve Salernitana kulüplerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Çok keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim oldu. Bakanlığımıza ve futbol federasyonumuza da teşekkür ederiz. Onlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık" diye konuştu.

        "ÖMER FARUK BEYAZ, FUTBOLUNU YENİDEN YUKARILARA TAŞIMAK İSTİYOR"

        Yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ile bizzat kendisinin görüştüğünü söyleyen Demirel, "Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktığında bende oradaydım. Bildiğim bir oyuncuydu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Stuttgart’ta oynayamama, zaman bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ömer’i çok iyi tanıdığım için, o da beni iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemiz oldu. “Benimle çalışmak ister misin?” diye bir sorum oldu. O da, “Hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler anlaşsınlar” dedi. Sonra kulübüyle iletişime geçtik. Ömer’in şu an yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer de bu maaşının yüz 10’unu depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbolunu yeniden yukarı taşımak istiyor. Ben de yeteneklerine ve kişiliğine güvendiğim için ve Hatay’a katkı sağlayacağı için takıma katılmasına mutlu oldum. Ömer’in eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Hiçbir çöküş yok. Gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu halledince Ömer’i bol bol izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

        Geçen sezon da adından sıkça bahsettiren Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan genç teknik adam, "Bertuğ Yıldırım çok önemsediğim bir futbolcu. Türkiye’nin gelecekteki en önemli forvetlerinden olacak. İnanılmaz bir fizik kapasitesi ve inanılmaz bir enerjisi var. Gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah Allah onun da gönlüne göre verir" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti