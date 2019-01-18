İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a deplasmanda mağlup olarak taraftarlarını bir kez daha üzdü. Kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında affedilerek takıma katılan kaptan Volkan Demirel, uzun bir aradan sonra resmi bir maça çıkarken yenilginin ardından büyük üzüntü yaşadı. Volkan son düdüğün ardından Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünün önüne gitti. Taraftarlar, "Kaptan takımı buraya getir" diye tezahürat yaparken Volkan tek başında tribünlerden özür diledi.