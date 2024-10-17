Üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladılar
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı
İki kız çocuğuna sahip Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, heyecan içinde üçüncü çocuklarının cinsiyetinin ne olduğunu bekliyordu.
Zeynep Sever Demirel, detaylı ultrasona girmeden önce; "Cinsiyet, tamamen kesinleşmiş olacak. Tahminleri alalım" dedi.
Sever, kontrolden çıktıktan sonra Volkan Demirel ile asansör aynasından paylaştığı fotoğrafta bir kız bebeklerinin olacağının müjdesini verdi.
"BEN KIZ İSTİYORUM"
Sever, daha önce bebeğin cinsiyeti hakkında sorulan sorulara; "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu nedenle her fırsatta bunu dile getiriyorum" demişti.
Fotoğraflar: Instagram