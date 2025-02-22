Volkan ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı. Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından, ailelerine Yasmin adını verdikleri bir kız bebek daha katıldı.

Müjdeli haberi, Volkan Demirel; "Hoş geldin" diyerek duyurdu.