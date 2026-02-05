Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Volkan Kazak: Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz - Kocaelispor Haberleri

        Volkan Kazak: Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz

        Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Beşiktaş ile berabere kaldıkları kupa maçının ardından, "Herkes için adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tutarlı ve adaletli yönetim istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın maç içinde kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak katıldı.

        "ADALETLİ VE TUTARLI BİR YÖNETİM İSTİYORUZ"

        Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Türk futbolunun iyiliği, oyuncuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için adaletli ve tutarlı yönetim istiyoruz. Sezonun başından beri iyi oynuyor ve iyi mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

        Statta yüksekten düşen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren taraftarlarının olduğunu öğrenen Kazak, "Taraftarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi öğrendim. Böyle bir şey olunca, insan hayatı söz konusu olunca her şey geride kalıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigortacılıkta öngörülen riskler neler?

        Sigortacılıkta öngörülen riskler neler? Detaylar Habertürk ekranlarınızda...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?