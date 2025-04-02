Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek; "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

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VOLKAN KONAK HAKKINDA

Volkan Konak, 1967'de Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.