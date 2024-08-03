Volkanlar ve buzullar diyarı İzlanda'nın bilinmeyen yüzü: Kuzey Işıklarının ülkesi hakkında bilinmeyen 10 gerçek!
Kuzey Atlantik'in ortasında yer alan İzlanda, hem volkanik aktiviteleri hem de nefes kesen buzullarıyla doğaseverlerin ilgisini çeker. Ancak bu eşsiz ülkenin, büyüleyici Kuzey Işıkları dışında keşfedilecek daha birçok gizemi var. İşte detaylar!
İzlanda, volkanlar ve buzulların mistik buluşma noktası olarak bilinir. Ancak, bu büyüleyici ada sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda Kuzey Işıkları ve benzersiz kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. İşte, İzlanda'nın bilinmeyen yüzüne dair 10 şaşırtıcı gerçek!
1. NÜFUSUN YÜZDE 60'TAN FAZLASI BAŞKENT REYKJAVİK'TE YAŞIYOR!
Yaklaşık 140 bin kişilik nüfusuyla çok küçük olmasına rağmen Reykjavik, dünyanın en kuzeydeki başkentidir ve İzlanda nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır.
2. İZLANDA DÜNYADA İNSANLARIN YERLEŞTİĞİ SON YER
İzlanda gezegendeki en genç kara parçalarından biri olarak bilinir ve dünyada insanların yerleştiği son yerlerden biri. Şaşırtıcı bir şekilde, 1.100 yıldan fazla bir süre önce Norveçli Vikingler İzlanda'yı tesadüfen keşfettiler.
3. BİRÇOK İZLANDALI ELFLERE VE TROLLERE İNANIYOR
Evet, İzlanda hakkında en eğlenceli gerçeklerden biri elfler, troller ve diğer mistik yaratıklar etrafında döner. Birçok İzlandalı hala bu yaratıkların gerçekten var olduğuna inanıyor ve Viking çağına kadar uzanan İzlanda folkloru ve mitolojisinde önemli figürlerdir.
4. SICAK SU KAYNAKLARINDA YIL BOYUNCA AÇIK HAVADA YÜZÜLEBİLİR
Volkanik olarak ısıtılan havuzlarda açık havada banyo yapmanın deneyimi Viking zamanlarına dayanır. İzlanda'nın Mavi Lagünü dünyanın en ünlü kaplıcalarından biridir ve burada parlak mavi su yaklaşık 37-40 derece civarındadır. Komik olan şu ki, Mavi Lagün doğal bir olay değildir. Isı, yakındaki bir jeotermal enerji santralinden gelen akıştan gelir.
5. DÜNYANIN EN ÇEVRE DOSTU ÜLKELERİNDEN BİRİSİ!
İzlanda iki tektonik levhanın üzerinde yer alır ve bu da onu volkanik ve jeotermal aktiviteler için bir merkez haline getirir. "Ateş ve buz" ülkesi olarak İzlanda, güç üretmek için bu doğal kaynaklara yönelir.
İzlanda yakın zamanda dünyanın en çevre dostu ülkelerinden biri olarak derecelendirildi ve İzlanda'daki elektriğin neredeyse tamamı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretildiği için bunun nedenini de oldukça açık!
6. İZLANDA'NIN YÜZDE 11'İ BUZLARLA KAPLI!
Çalışmalar, İzlanda topraklarının yüzde 11'inin buzullarla kaplı olduğunu gösteriyor! Buzullar, İzlanda'nın başlıca ilgi çekici yerlerinden biridir ve bugüne kadar yaklaşık 269 tanesi adlandırılmıştır. İzlanda ayrıca, Lüksemburg veya Rhode Island'ın üç katına eşit olan Avrupa'nın en büyük buzulu olan Vatnajökull'a da ev sahipliği yapmaktadır!
7. ULUSAL RENKLERİ ÜLKENİN ÖZELLİKLERİNİ TEMSİL EDİYOR
İzlanda'nın bayrağında da görülen üç ulusal renk, ülkenin hangi elementlerden oluştuğunu temsil eder. İzlanda'nın volkanik yangınları kırmızı renkle, kar ve buz beyazla, okyanus ise mavi renkle temsil edilir.
8. KUZEY IŞIKLARI İZLANDA'DA EYLÜL'DEN MART'A KADAR GÖRÜLEBİLİR
Kuzey Işıkları'nı bizzat görmek sizin hayal listenizde mi? Birçok gezgin, Aurora Borealis'i deneyimlemek için muhteşem bir yer olması nedeniyle İzlanda'ya çekiliyor. Eylül'den Mart'a kadar olan dönem bu doğal ışık gösterisi için en iyi zamandır, ancak elbette muhteşem ışıkları görmek asla garanti değildir. Bu inanılmaz doğal oluşum, güneş parçacıklarının Dünya'nın manyetik alanındaki atmosferle etkileşime girmesiyle oluşur.
9. İZLANDA'DA İNSANLAR SOY İSİMLERİNİ GARİP BİR ŞEKİLDE ALIRLAR
İzlanda'daki isimlendirme sistemi Batı dünyasındaki gibi değildir. Bir kişinin soyadı genellikle babanın ilk adından türetilir, yani her nesilde değişir. Evet, soyadları gerçekten yoktur! İzlanda'da da büyüleyicidir, soyadları babanın ilk adından türetilir, yani soyadları yoktur. Bunun yerine, İzlandalılar (geleneksel olarak) babalarının oğulları (son) ve kızlarıdır (dóttir).
10. İZLANDA DİLİ HALA VİKİNGLERE BAĞLIDIR
İzlanda dili Viking Çağı'ndan beri nispeten değişmeden kalmıştır. Alman Hint-Avrupa kökündeki diğer diller zaman içinde muazzam bir şekilde evrim geçirmiş olsa da, İzlanda dili bugün hala Eski İskandinavca'ya benzemektedir. Belki de orijinal köklere sadık kalmanın nedeni ülkenin izole olmasıdır.
Kaynak: The Real World