Reuters

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurmalarının kendilerine haftalık maliyetinin 2 milyar euro (2.2 milyar dolar) olduğunu, bu nedenle koronavirüs salgınının kontrol altına alınamaması durumunda işten çıkarma yapmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Volkswagen'in dünya çapında 671 bin çalışanı bulunuyor. Almanya'nın ZDF televizyonuna açıklamalarda bulunan Diess,

Çin dışında satış yapamadıklarını belirterek, çalışanları tehlikeye atmayacak şekilde üretime devam edebilecekleri bir yol aradıklarını söyledi.

Diess "Üretimi gözden geçirmek zorundayız. Çin'de sahip olduğumuz üretime henüz Almanya'da hiçbir konumda erişebilmiş değiliz" dedi.

Diess sözlerine, "Çin, Kore ya da diğer Asya ülkeleri gibi (salgını) kontrol altına alabilirsek bu krizi kimseyi işten çıkarmak zorunda kalmadan atlatabiliriz. Bu, ciddi bir müdehale gerektiriyor" diye devam etti.

Volkswagen'in 72'si Avrupa'da olmak üzere, dünya genelinde 124 fabrikası bulunuyor. Şirket, bu ay salgın nedeniyle Avrupa'daki üretimini durdurmuştu.

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