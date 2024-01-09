ChatGPT otomobillere giriyor Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, sesli asistan özelliği bulunan otomobillerine ChatGPT'yi entegre edeceğini duyurdu. Yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi, kullanıcıların araç içerisinde sesli olarak kontrol edebilecekleri kaydedildi. Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılacak yeniliğin, 2024 içerisinde Volkswagen'in otomobillerinde sunulacağı belirtildi

Volkswagen, yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi otomobillerine entegre edeceğini bildirdi.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılacak teknolojinin, kullanıcılara araç içerisinde sesli komut olanağı tanıyacağı aktarıldı.

Alman üreticinin 2024 içerisinde otomobillerinde söz konusu yeniliği sunmaya başlayacağı açıklandı.

Öte yandan, Volkswagen, söz konusu teknolojiyi kompakt segment otomobillerinde standart bir özellik haline getiren ilk seri üretici olduğunu açıklarken, General Motors da geçen Mart ayında ChatGPT'nin arkasında yapay zeka modellerini kullanan sanal bir kişisel asistan üzerinde çalıştığını söylemişti.

Volkswagen ve teknoloji ortağı Cerence cephesinden yapılan açıklamalara göre, yapay zeka, "üşüyorum" sesini duyduğunda sıcaklığı yükseltmekten, "tereyağlı tavuk istiyorum" sesini duyduğunda en yakın Hint restoranını göstermeye kadar çeşitli talepleri tanıyabiliyor ve bunlara yanıt verebiliyor.

Mercedes-Benz de, geçen Haziran ayında, otomobil üreticisinin "MBUX" sistemine sahip yaklaşık 900 bin aracın ChatGPT'yi indirmesine olanak tanıyan bir test programı yürütmüş ve kullanıcıların sonunda film veya restoran rezervasyonları yapma gibi işlevleri direksiyon başında gerçekleştirebileceğini açıklamıştı.

Alman üreticinin 2024 içerisinde otomobillerinde söz konusu yeniliği sunmaya başlayacağı açıklandı.