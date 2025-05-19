Volodimir Zelenskiy: Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 saat süren görüşmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy "Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum." derken, Rusya'ya güvenmediklerini ve öncelikle ateşkes talep ettiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, Donald Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklamasını duyduğunu belirtirken, Rusya'nın sunacağı teklifi incelemeyi beklediklerini ifade etti.

Ukrayna lideri, Rusya'nın ateşkes istemediğini anladıklarını ancak kalan meseleleri, detayları öğrendikten sonra değerlendirebileceğini duyurdu.

Zelenskiy, Rusya'nın bazı şeyler talep ettiğini beyan ettiğini ancak esasen her şeyi istediğini vurguladı.

REKLAM

TRUMP'IN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu.

Trump, görüşme hakkında Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullandı.