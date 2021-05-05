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Tüketicilerin karbonsuzlaştırma ve daha yeşil nakliye seçeneklerini tercih etmeleri ve şirketlerin ilkim hedefleri nedeniyle, ulusal ve uluslararası nakliyatta elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Volvo Trucks da, bu kapsamda nakliye şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak elektrikli araç ürün yelpazesine üç yeni ağır hizmet kamyonu eklediğini duyurdu.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks’ın satışa sunduğu FH veFM modelleri ile kentsel taşımacılıkta kullanılan elektrikli kamyonların şehirlerarası bölgesel taşımacılık için de kullanılabileceği belirtildi. Yeni elektrikli FMX modelinin ise inşaat taşımacılığı operasyonlarının daha sessiz ve daha yeşil gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

Yakın dönemde kamyon taşımacılığında elektrikli araçlara geçilmesi konusunda büyük bir potansiyel olduğunu belirten Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, "Elektrikli kamyonların 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarımızın yarısını oluşturmasını hedefliyoruz. Piyasaya sürdüğümüz bu üç yeni ağır hizmet kamyonu, bu hedefe ulaşma yolunda attığımız büyük bir adım. Küresel bayi ağımız ve servis atölyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz bu eksiksiz elektrikli taşımacılık çözümleri, müşterilerimizin başarıları açısından da hayati bir role sahip" dedi.

Uzun mesafeli ağır taşımacılıkta da elektrikli araçların kullanılacağını öngören Volvo Trucks, hem yüksek yük kapasitesi hem de çok daha uzun mesafeler için elektrik üretmeye yönelik hidrojen yakıt hücrelerini de kullanmayı planlıyor.

Alm, "Bu teknoloji hızla gelişiyor ve amacımız aynı zamanda hem pilleri hem de yakıt hücrelerini kullanarak uzun sürüş mesafelerini elektrikli hale getirmek. 2020’li yılların ikinci yarısında yakıt hücreli elektrikli kamyonlar satışına başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.