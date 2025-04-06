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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı listesi belli oldu. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Nisan 2025 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:37
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        1

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 6 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bahar

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Siyah Kalp

        15:30 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Yedi Bela Hüsnü

        21:30 Deha

        00:15 Yedi Bela Hüsnü

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Kızıl Goncalar

        16:00 Hudutsuz Sevda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        22:45 Kızıl Goncalar

        01:45 Şahane Hayatım

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Bir Gece Masalı

        14:45 Sustalı Ceylan

        17:40 Sümela'nın Şifresi Temel

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Sustalı Ceylan

        23:00 Kardelenler

        02:00 Kuruluş Osman

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Yalı Çapkını

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

        16:15 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:45 Deli Dumrul

        02:00 Deli Dumrul

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Beni Böyle Sev

        08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Lingo Türkiye

        14:30 Bir Zamanlar İstanbul

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'te 3

        01:10 Bir Zamanlar İstanbul

        03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Piyasa

        16:15 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Tarzan Efsanesi

        22:00 Saklambaç

        23:40 Saklambaç

        01:40 Yargı

        03:40 5N1K

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        6 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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