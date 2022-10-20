Wanda Nara'nın adı rapçi L-Gante ile anıldı ve bu durumda Mauro Icardi'nin kızgın ve üzgün olduğu, özel hayatındaki çalkantılardan ötürü yeni kulübü Galatasaray'ın da mutsuz olduğu iddiaları basına sızmıştı.