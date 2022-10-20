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Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

Wanda Nara ve Icardi arasında sular durulmuyor. Yeni aşkıyla görüntülenen Nara'dan sonra Icardi'nin de yeni aşkı ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...

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  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile olan fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra şimdi gelen bilgilere göre Icardi'nin de yeni bir aşkı varmış...
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    Wanda Nara'nın adı rapçi L-Gante ile anıldı ve bu durumda Mauro Icardi'nin kızgın ve üzgün olduğu, özel hayatındaki çalkantılardan ötürü yeni kulübü Galatasaray'ın da mutsuz olduğu iddiaları basına sızmıştı.
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    Yeni gelen bilgilere göre Wanda Nara'dan sonra Icardi'de yeni bir aşka yelken açmış.
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti henüz resmi olarak boşanmadı. Fakat Wanda Nara Türkiye'den ayrılarak Arjantin'e gitti.
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğu iddiaları gündeme geldi!
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

    İşte Icardi'nin yeni aşkı olduğu iddia edilen İsveçli fitness modeli Anna Nyström...
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi
  • Wanda Nara'nın gözü yaşlı! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı, görenleri güzelliğiyle büyüledi

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