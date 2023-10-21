Wanda Nara pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Ünlü isme rekor beğeni geldi!

Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

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Mauro Icardi ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisini son dönemde rayına oturtan ve Galatasaray taraftarının "Yenge" diye hitap ettiği ünlü sunucu Wanda Nara, son paylaşımları ile ortalığı karıştırdı.