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        Haberler Dünya Washington Post: Hamas, Gazze'nin İsrail'in onayladığı bir Filistin yönetimine bırakılmasına razı oldu | Dış Haberler

        Washington Post: Hamas, Gazze'nin İsrail'in onayladığı bir Filistin yönetimine bırakılmasına razı oldu

        ABD basını, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasında Hamas'ın, Gazze Şeridi'nin idaresinin İsrail'in onayından geçmiş bir Filistin yönetimine bırakılmasına razı olduğunu ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:55
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        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
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        Washington Post gazetesinde yayımlanan, David Ignatius'un üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı yazısına göre, İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen esir takası ve ateşkes anlaşmasının çerçevesi kabul edildi.

        Tarafların, "ateşkesin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları müzakere ettiklerini" söyleyen yetkililer, çerçevenin belirlenmiş olmasına rağmen nihai bir anlaşmanın yakın olmayabileceğini ve karmaşık ayrıntılar nedeniyle sürecin zaman alacağını aktardı.

        Yazıda, İsrail'in, 9 aydır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar nedeniyle "askerlerini dinlendirmek, İran ve vekilleriyle olası çatışmalara" hazırlanmak istediği ifade edildi.

        Amerikalı bir yetkili, Hamas'ın mühimmatının azaldığını iddia ederek, hareketin ateşkes taleplerini giderek daha yüksek sesle dile getiren Filistinlilerin baskısıyla da karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

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        Çatışmanın sona ermesi için 3 aşamalı çözüm öngörülüyor

        Amerikalı yetkililerce açıklanan anlaşma taslağında çatışmanın sona ermesi için üç aşamalı bir çözüm öngörüldü.

        İlk olarak 6 haftalık bir ateşkes yapılacak ve bu sürede Hamas, tüm kadın mahkumlar, 50 yaşın üzerindeki tüm erkekler ve yaralılar da dahil olmak üzere 33 İsrailli esiri serbest bırakacak.

        İsrail ise hapishanelerindeki yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacak ve askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden Gazze'nin doğu sınırına doğru çekecek.

        Gazze Şeridi'ne insani yardımlar gönderilecek, hastaneler onarılacak ve ekipler enkazı temizlemeye başlayacak.

        "Hamas'ın yazılı garantiden vazgeçmesi dönüm noktası oldu"

        Yazıya göre, Hamas'ın çatışmaların kalıcı olarak sona erdirileceğine dair yazılı garanti talebinden vazgeçmesi müzakerelerde dönüm noktası oldu.

        İsrail ve Hamas, müzakerelerin ikinci aşamasında ne Hamas'ın ne de İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmeyeceği bir "geçici yönetim" planını kabul ettikleri sinyalini verdi.

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        Plana göre, Gazze Şeridi'nde güvenlik, "ABD tarafından eğitilen ve ılımlı Arap müttefiklerce desteklenen bir güç" tarafından sağlanacak.

        Bahsi geçen güç, İsrail tarafından onaylanmış Gazze'deki Filistin yönetiminin yaklaşık 2 bin 500 destekçisinden oluşan bir gruptan seçilecek.

        Amerikalı bir yetkili, Hamas'ın arabuluculara "geçici yönetim düzenlemesine yetki devretmeye hazır olduğunu" söylediğini iddia etti.

        Amerikalı arabulucular anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaşırken, Katar ve Mısır'dan da önemli destekler aldı.

        Anlaşmanın aynı zamanda İsrail'in, Hizbullah'ın uzun süredir talep ettiği sınır değişikliklerini kabul etmesini ve taraflar arasındaki gerginliği sona erdirecek diğer güven artırıcı önlemleri de içereceği iddia edildi.

        İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

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