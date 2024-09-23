Apple Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak?
Tüm dünyada merakla beklenen Apple'ın yeni sezon ürünleri tanıtıldı. iPhone 16, pi,yasaya sürüldü ve satışları başladı. Şimdi ise gözler yeni sezon ürünlerinde. Peki, Apple Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak? İşte, Apple'dan satış tarihi...
Apple, her sene merakla beklenen tanıtımını bu sene 9 Eylül'de yaptı. Bu yıl Apple, ürünlerine iPhone 16, Watch Series 10 ile yeni nesil Airpods'u da ekledi. iPhone 16, 20 Eylül'de satışa çıktı. Her zaman olduğu gibi bu sene de telefon almak isteyen vatandaşlar mağazaların önüne uzun kuyruklar oluşturdu. Peki, Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak? İşte, detaylar...
AIRPODS 4 VE MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Yeni nesil Airpods kulaklıklar 27 Eylül 2024 itibarıyla satışa çıkıyor.
WATCH SERIES 10 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Tanıtılan yeni ürünlerden biri olan Watch Series 10 için satış 27 Eylül 2024 itibarıyla başlayacak.
IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16’nın Türkiye fiyatları şöyle:
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL
AIRPODS VE WATCH SERIES 10 TÜRKİYE FİYATLARI
AirPods 4: 6.880,00 TL
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4: 9.250,00 TL
AirPods Max 26.999,00 TL
Watch Series 10: 18.299 TL