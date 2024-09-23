Apple, her sene merakla beklenen tanıtımını bu sene 9 Eylül'de yaptı. Bu yıl Apple, ürünlerine iPhone 16, Watch Series 10 ile yeni nesil Airpods'u da ekledi. iPhone 16, 20 Eylül'de satışa çıktı. Her zaman olduğu gibi bu sene de telefon almak isteyen vatandaşlar mağazaların önüne uzun kuyruklar oluşturdu. Peki, Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak? İşte, detaylar...