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Wayfair skandal olayı nedir? Wayfair'da çocuk ticareti mi yapılıyor? Wayfair son dakika Trenyol haberleri

Wayfair skandal olayı gündeme bomba gibi düştü. ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, inanılmaz bir suçlama ile adından söz ettiriyor. Bir kullanıcının fahiş fiyatlar ile satılan ürünleri derleyip sosyal medyada paylaşmasıyla gündem çalkalandı. Twitter ve Reddit’te Wayfair'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi. Dünyaca ünlü bir aktörün ise ismi olaya karışmış gözükürken, Türkiye'de ise Trendyol'da da benzer ticaretin döndüğüne dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Peki, Wayfair skandal olayı nedir? Wayfair'da çocuk ticareti mi yapılıyor? Wayfair son dakika Trenyol haberleri...

Wayfair

Wayfair son dakika Trendyol ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan Wayfair'in çocuk ticareti yapıldığı, Türkiye'de de ise online alışveriş sitesi Trendyol üzerinden yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada dönen birçok teorilerin ardından Trendyol'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

YETKİLİLER NE DEDİ?

Newsweek’e konuşan Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında “Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık.” açıklamasını yaptı.

ŞİRKET REDDETTİ

Gelelim suçlamaların hedefindeki Wayfair’dan yapılan açıklamalara…

Çocuk kaçakçılığı iddialarını kesin bir dil ile reddeden Wayfair, sözkonusu ürünlerin endüstriyel sınıf dolaplar olduğunu ifade edip, isimlendirmelerini ise gözden geçirileceğini duyuruyor.

Komplo teorilerini destekler nitelikte ortaya atılan bir diğer iddia ise Wayfair’da listelenen ürünlerin stoklarını takip etmek için kullanılan SKU kodlarının Rus arama motoru Yandex’e yazıldığında, kaçırılan çocukların fotoğraflarına ulaşılabildiği…

TOM HANKS AÇIKLAMA

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Hatta ünlü oyuncu Tom Hanks’in 2016 yılında paylaştığı bir Instagram fotoğrafında bile bu SKU kodlarından gizli anlamlar çıkarılmaya çalışılıyor. Ancak bu iddialar da iddia olmaktan pek öte gidemiyor. Çünkü doğrulamak için sözkonusu arama yapıldığında ilgili bir sonuca ulaşılamadığı görülüyor.

Milyonlarca internet kullanıcısı konuyla ilgili olarak sosyal medya kanalları üzerinden iddiayı destekleyen veya olayı doğruluğuna inanmadığını gösteren görüşlerini paylaşmasına karşın; Wayfair ile ilgili olarak bir Reddit kullanıcısının ortaya atttığı (aslında ima ettiği, doğrudan ifade etmediği) iddiayı destekleyen herhangi bir resmi bilgi veya belgenin ise henüz ortaya çıkmadığını da belirtmekte fayda var.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER NASIL OLDU?

Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili kararlı Reddit’te bir kullanıcı”Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU #’ına bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda ( yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? ” sorularını sordu.

TRENDYOL'DAN SON DAKİKA WAYFAİR AÇIKLAMASI

İddiaları yalanlayan Trendyol'un açıklaması şöyle:

“Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Türkiye’nin Trendyol’u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz.”

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