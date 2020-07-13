Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

İnternet dünyası son bir kaç gündür ABD’li e-ticaret şirketi Wayfair’ın adının karıştığı skandal bir iddia ile çalkalanıyor. Ortaya atılan iddiaya göre Wayfair’daki oldukça yüksek fiyatlı eşyalar, çocuk kaçakçılığı yapmak için paravan olarak kullanılıyor. İddianın çıkış noktası ise sosyal paylaşım platformu Reddit’teki bir kullanıcının paylaşımlarına dayanıyor.

9 Temmuz’da sözkonusu Reddit kullanıcısı, mobilya ve ev eşyaları satan Wayfair’daki bazı ürünlerin isimlerine kaçırılan çocukların isimlerinin verildiğini ve bu ürünlerin de fahiş fiyatlarla satıldığını iddia ederek, konuyla ilgili bazı görseller paylaşıyor. Sözkonusu kişi, aslında bu ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığını ima ediyor.

REDDIT’TE ORTAYA ATILDI

İlk duyulduğunda bile kan donduran bu iddia, diğer sosyal medya platformlarında da hızla yayılıyor. Hatta sözkonusu Reddit kullanıcısının paylaşımlarına başka kullanıcılar tarafından iddiaları destekler nitelikte yeni yeni görseller de ekleniyor.

Bu esnada ilk iddiayı ortaya atan “PrincessPeach1987” adını kullanan Reddit kullanıcısı, Newsweek dergisine konuşuyor. İnsan kaçakçılığı mağdurlarına destek veren bir kuruma yardım eden bir kişi olduğunu belirten “PrincessPeach1987”, evi için dolap bakarken denk geldiği bu ürünlerin fiyatlarından şüphelenince, sözkonusu paylaşımı yaptığını, doğrudan bir suçlamada bulunmadığını belirtiyor.

ŞİRKET REDDETTİ

Gelelim suçlamaların hedefindeki Wayfair’dan yapılan açıklamalara…

Çocuk kaçakçılığı iddialarını kesin bir dil ile reddeden Wayfair, sözkonusu ürünlerin endüstriyel sınıf dolaplar olduğunu ifade edip, isimlendirmelerini ise gözden geçirileceğini duyuruyor.

Komplo teorilerini destekler nitelikte ortaya atılan bir diğer iddia ise Wayfair’da listelenen ürünlerin stoklarını takip etmek için kullanılan SKU kodlarının Rus arama motoru Yandex’e yazıldığında, kaçırılan çocukların fotoğraflarına ulaşılabildiği…

TOM HANKS'İN DE ADI GEÇİRİLDİ

Hatta ünlü oyuncu Tom Hanks’in 2016 yılında paylaştığı bir Instagram fotoğrafında bile bu SKU kodlarından gizli anlamlar çıkarılmaya çalışılıyor. Ancak bu iddialar da iddia olmaktan pek öte gidemiyor. Çünkü doğrulamak için sözkonusu arama yapıldığında ilgili bir sonuca ulaşılamadığı görülüyor.

Milyonlarca internet kullanıcısı konuyla ilgili olarak sosyal medya kanalları üzerinden iddiayı destekleyen veya olayı doğruluğuna inanmadığını gösteren görüşlerini paylaşmasına karşın; Wayfair ile ilgili olarak bir Reddit kullanıcısının ortaya atttığı (aslında ima ettiği, doğrudan ifade etmediği) iddiayı destekleyen herhangi bir resmi bilgi veya belgenin ise henüz ortaya çıkmadığını da belirtmekte fayda var.

TÜRKİYE’DE DE KARŞILIĞINI BULDU!

Komplo teorilerinin yapısı gereği ortaya atılan iddia ile ilgili pek çok bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Sosyal medyanın anonim ve doğru veya yanlışlığını kontrol etmeden hızla yayılan yapısı da işin içine girince, olay iyice karmaşık hale geliyor.

Hatta Wayfair ile Türkiye’de Trendyol başta olmak üzere bazı çok bilinen e-ticaret siteleri ile bile bağlantı kurulmaya çalışıyor. Bazı kullanıcılar yine çeşitli ekran görüntüleri paylaşıp, Wayfair skandalının benzerlerinin Türkiye’de de yaşandığını iddia ediyor.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ancak her ne hikmetse sözkonusu e-ticaret sitesine girip, ilgili kelimelerle arama yaptığınızda, sosyal medyada paylaşılan o ekran görüntülerine ulaşamıyorsunuz. Hatta bu paylaşımları yapan kullanıcıların sosyal medyadaki paylaşımlarını da daha sonra sildiğini fark ediyorsunuz.

Kullanıcıların paylaşımlarına sözkonusu olan fahiş fiyatlandırmalar konusunda ise Trendyol'dan bugün resmi açıklama geldi.

'FİYATLARI SATICILARIMIZ BELİRLİYOR'

Sosyal medyada Wayfair ile bağlantı kurulmaya çalışılan Trendyol'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol olarak hassasiyetle yakından takip ettiğimiz sosyal medyadaki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türkiye'nin Trendyol'u olarak onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. ‘Şikayet Et’ özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye’nin Trendyol’u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

DEĞERİ 4 AYDA 10’A KATLANDI

Öte yandan 2002 yılında kurulan Wayfair’in ABD borsalarında da işlem gördüğünü belirtelim. Şirketin geçen yılki toplam satış gelirleri 9 milyar doların üzerinde.

Milyonlarca insanın eve kapanmasına neden olan koronavirüs salgını döneminde artan online satışlar Wayfair’a da tarihinin en iyi dönemini son 3-4 aylık süreçte yaşattı.

19 Mart 2020 tarihinde 2.2 milyar dolar olan Wayfair’in piyasa değeri 10 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 21.2 milyar dolara kadar çıkardı. Diğer bir ifadeyle son 4 ayda Wayfair’in değeri yaklaşık 10’a katlandı.