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        Haberler Bilgi Magazin Wednesday 2. sezon geliyor! Netflix yeni sezondan ilk görüntüyü paylaştı! Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Wednesday 2. sezon geliyor! Netflix yeni sezondan ilk görüntüyü paylaştı

        Addams Ailesi'nin kızları Wednesday Addams'ın hayatını konu olan doğaüstü korku ve komedi dizi Wednesday 2. sezon geliyor. İlk sezonuyla milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi için Netflix, çekimlerin bittiğini duyurdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:26
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        Wednesday 2. sezon geliyor!
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        Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Netflix yapımı Wednesday dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Yapım şirketi, sezon çekimlerini tamamladıklarını duyurdu. Öte yandan, diziden ilk kare de yayınlandı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

        WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

        Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

        WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

        Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.

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