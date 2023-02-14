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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix dizisi Wednesday yeni sezon tarihi

Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı. Netflix'in son zamanlarda en çok ses getiren işlerinden biri olan Wednesday 2. yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Dizi severler için Wednesday 2. sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Wednesday 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler...

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  • Wednesday 2. sezon ne zaman çıkar? Netflix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

    Addams Ailesi karikatür serisinden Wednesday Addams karakterine odaklanan dizi ilk sezonuyla yayınlandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen Wednesday dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Netflix Wednesday 2. sezonuna dair bir fragman yayınladı. İşte Wednesday 2. yeni sezon çıkış tarihi ile ilgili detaylar...
  • Wednesday 2. sezon ne zaman çıkar? Netflix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

    WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Netflix, yayımladığı duyuru videosuyla Wednesday'in ikinci sezon onayı aldığını açıkladı. Ancak Wednesday 2. sezonunun tarihi henüz belli olmadı. 
  • Wednesday 2. sezon ne zaman çıkar? Netflix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

    WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU

    Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

    Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
  • Wednesday 2. sezon ne zaman çıkar? Netflix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman ve hangi tarihte başlıyor?

    WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI 

    Wednesday Addams -  Jenna Ortega

    Enid Sinclair - Emma Myer 

    Xavier Thorpe - Percy Hynes White 

    Tyler Galpin - Hunter Doohan  

    Bianca Barclay - Joy Sunday

    Ajax - Georgie Farmer 

    Eugene - Moosa Mostafa 

    Larissa Weems - Gwendoline Christie 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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