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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Wellbees Sabancı Ventures'dan köprü yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Wellbees Sabancı Ventures'dan köprü yatırım aldı

        Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, Seri A öncesi köprü yatırım turunu Sabancı Ventures liderliğinde tamamladı. Wellbees CEO'su Melis Abacıoğlu bu yatırımla birlikte teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini, bunun yanı sıra büyümekte oldukları Körfez Ülkeleri'nde istihdam ve pazarlama faaliyetlerini artıracaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:47
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        Wellbees Sabancı Ventures'dan köprü yatırım aldı
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        Yeni nesil çalışan esenliği platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim Wellbees, 2022 yılında aldığı tohum yatırımla yurt dışındaki büyümesine hız vermiş ve kurduğu Veri Bilimi Takımı ile esenliğin çalışanlar üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz etmeye başlamıştı.

        Bu çalışmalar neticesinde yurt dışı büyümesine hız kazandırarak 100’e yakın ülkeye ulaşan Wellbees, bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği Seri A yatırımı öncesinde köprü yatırım turu aldığını duyurdu.

        Sabancı Ventures liderliğinde tamamlanan yatırım turuna 212 ve Enocta ile melek yatırımcılar katıldı.

        Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, "Çalışan esenliği 60 milyar dolarlık bir pazar. Deloitte’a göre bu geçecek bir trend değil, 2040 yılında sağlık harcamalarının yüzde 70’inin esenlik harcaması olacağı öngörülüyor. Körfez Ülkeleri bu alanda hızlı gelişim kaydeden bölgelerden biri. Geçtiğimiz yıl Dubai’de açtığımız ofisimizin ardından bu pazardaki hakimiyetimizi daha da artırdık. Şimdi aldığımız köprü yatırımın önemli bir bölümünü de bu bölgedeki pazarlama faaliyetlerimiz ve istihdam için kullanmayı planlıyoruz" dedi.

        2013 yılında kurulan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, sosyal, entelektüel, fiziksel, finansal, çevresel, duygusal, spiritüel ve mesleki olmak üzere esenliğin sekiz boyutunu kapsayan bütüncül bir hizmet sunuyor.

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