'Prison Break'ın yıldızına otizm teşhisi! 0:00 / 0:00

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2005 yılında 'Prison Break' dizisindeki 'Michael Scofield' rolüyle tanınan Wentford Miller, kendisine bir yıl önce otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Miller, "Herkes gibi karantinadaki hayat da benden bir şeyler aldı. Bu değiştireceğim bir şey değil... Hemen otistik olmak, kim olduğumun merkezinde yer alıyor. Başardığım/anlattığım her şey için..." şeklinde konuştu.

"UZUN, KUSURLU BİR SÜREÇTİ"

Yetişkin otizmi tanısının kendisinde şok oluşturduğunu dile getiren oyuncu, "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. 5 yaşında değilim." dedi.

"YETERİNCE BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM"

Ayrıca 49 yaşındaki Wentford Miller, sözlerini, "Otizm hakkında yeterince bilgi sahibi değilim. (Bilinmesi gereken çok şey var.) Şimdi anlayışımı dönüştürmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yaşadığım 50 yılı yeni bir gözlükle yeniden incelemeliyim. Bu zaman alacak. " ifadeleriyle noktaladı.