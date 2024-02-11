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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham: 0 - Arsenal: 6 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham: 0 - Arsenal: 6 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 6-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:16
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        Londra derbisinde Arsenal'dan gol şov
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        Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

        İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

        Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.

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