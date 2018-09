Usta yönetmen Sam Peckinpah'ın western klasiği The Wild Bunch (Vahşi Belde) filminin yeniden çevrileceği duyuruldu. Filmin yönetmenliğini Mel Gibson üstlenecek. Usta oyuncu filmin senaryosunu ise Bryan Bagby ile birlikte yazacak.

Ancak Gibson, şu günlerde pek çok projeyle meşgul olduğu için bu filmin yakın zamanda çekileceğini söyleyemeyiz.

Gibson önce Colin Farrell'lı The Wild Pigs filminde rol alacak. Daha sonra Mark Wahlberg'in başrolünü üstleneceği savaş filmi Destroyer'ı yönetecek. Yönetmenin projeleri arasında The Passion of the Christ: Resurrection filmi de yer alıyor.

1913 yılında geçen The Wild Bunch filmi dönemin değişen ve modernleşen dünya yapısı içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan yaşlı haydutlardan kurulu bir çetenin mücadelesini anlatıyor. Film Teksas ve Meksika arasındaki sınır çizgisinde geçiyor.

1969 yapımı ilk filmde Wiliam Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez ve Ben Johnson gibi isimler rol almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ