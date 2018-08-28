Akıllı telefonlar WhatsApp'ı destekliyor. Android, BlackBerry, iPhone ve Windows Phone'lu birçok cihazda WhatsApp sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da herkesle aynı şekilde ve şartlarda mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulama olduğunu doğruluyor. Ayrıca gruba dahil olup birden fazla kişi ile aynı anda sohbet etme imkanı da sunuluyor. WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri de mavi tik uygulaması. Mesaj gönderdikten sonra karşı tarafın ne zaman okuduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani aslında mavi tik'i ‘okundu bilgisi’ olarak tanımlayabiliriz. Mavi tik özelliğini kullanmak istemiyorsanız yine WhatsApp’ınızda yapacağınız ayar değişikliği ile mavi tik özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Peki WhatsApp’ta mavi tik kaldırma nasıl yapılır? Android ve iPhone için mavi tik kaldırma yöntemi...

WHATSAPP’TA İŞARETLERİN DİLİ

Mavi tik: Mesajınızın gönderdiğiniz kişi tarafından okunduğunu gösterir

Saat ikonu: Onay işareti yerine saat ikonu görürseniz mesajınızın henüz gönderilmediği anlamına gelir.

Sayfadaki saat: Son görülme saati sayfanın en üstünde kullanıcının adının hemen altında yazar

İPHONE VE ANDORİD TELEFONLARDA MAVİ TIK KALDIRMA İŞLEMİ

WhatsApp tüm telefonlarda aynı şekilde göründüğü için telefonunuzun markası ne olursa olsun tüm işlemler aynı şekilde yapılır. Mavi tık kaldırma için aşağıdaki adımları izleyin;

- Whatsapp’ınızı açarak sağ üst köşedeki üç nokta seçeneğinden “Ayarlar” kısmına dokunun

- Ardından “Hesap” yazısını göreceksiniz tekrar dokunun

- Son olarak “Gizlilik” seçeneğine dokunup en alttaki “Okundu Bilgisi” seçeceğinin üzerine dokunarak pasif hale getirin.

WHATSAPP SON GÖRÜLME GİZLEME NASIL YAPILIR?

- Whatsapp’ınızı açarak sağ üst köşedeki üç nokta seçeneğinden “Ayarlar” kısmına dokunun

- Ardından “Hesap” yazısını göreceksiniz tekrar dokunun

- Son olarak “Gizlilik” seçeneğine dokunup "son görülme" butonuna tıklayarak son görülmenizi ister herkese açın isterseniz de hiç kimse butonuna tıklayarak kimsenin görememesini sağlayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ