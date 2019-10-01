Rosi Gladwell isimli bir kadın, kablosuz internetten yayılan elektromanyetik radyasyonun kendisini zayıf hissetmesine, nefes darlığı ve yüzünde iğne batıyormuş hissi yaşadığını anlattı.

RADYASYON DEDEKTÖRÜ TAŞIYOR

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; İngiltere'nin Devon şehrinde yaşayan 70 yaşındaki Rosi Gladwell, hastalığı yüzünden 5G teknolojisinden çok korktuğunu dile getirdi. Radyasyondan korunmak için bir el radyasyon dedektörü taşıyan Gladwell, gümüş ve bakır kullanılmış bir uyku tulumunda uyuduğunu söyledi.

Radyasyona maruz kalmamak için büyük şehirlerden de kaçındığını söyleyen Gladwell, hastalığının belirtileri belirgin hale gelmeye başladığında iki günlük televizyon detoksuna girdiğini ve televizyon izlemediğini belirtti.

"5G GELDİĞİNDE GELENECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLMİYORUM"

“Gelecek hakkında gerçekten çok korkuyorum" diyen Rosi Gladwell, "Şu an kırsalda yaşıyorum ve radyasyondan uzak kalmaya çalışıyorum ama 5G geldiğinde geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Bu gerçekten korkutucu bir konu" diye konuştu.

6 yıl önce elektromanyetik alan hassasiyeti tanısı konulan Gladwell, evindeki WiFi ve kablosuz telefonları kapattıktan 10 dakika sonra kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

O zamandan beri, zamanının çoğunu eşiyle Endülüs'teki evlerinde geçiren Gladwell, Akdeniz'de 30 saatlik feribot yolculuğu süresince gümüş ve bakır kullanılarak yapılmış uyku tulumuna giriyor.

Rosi, bir süredir başkalarını da WiFi tehlikeleri konusunda eğitmek için kampanya yürütüyor.