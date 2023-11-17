Geçtiğimiz haftalarda yıllardır ayrı yaşadıkları ortaya çıkan Jada Pinkett ve Will Smith çifti yine konuşulmaya devam ediyor.

2022 yılındaki Oscar Ödül Töreni’nde karısı Jada Pinkett’e (52) yapılan bir şaka uğruna, sahneye çıkıp sunucuyu tokatlayan aktör Will Smith (55), şimdi de eşcinsellik iddialarıyla gündeme geldi.

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Will Smith'in kendisi gibi oyuncu olan Duane Martin (58) ile birlikte olduğu iddia edildi. Will Smith konuyla ilgili sessizliğini korurken eşi Jada Pinkett açıklama yaptı.