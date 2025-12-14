Habertürk
        Witkoff Ukrayna konulu toplantıya katılacak

        Witkoff Ukrayna konulu toplantıya katılacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Berlin'de bugün yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

        Giriş: 14.12.2025 - 00:26 Güncelleme: 14.12.2025 - 00:26
        Witkoff Ukrayna konulu toplantıya katılacak
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Berlin'de bugün yapılacak Ukrayna barış süreci görüşmelerine katılacağı bildirildi.

        ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Witkoff'un yarın Berlin'de yapılması beklenen müzakerelere katılacağını ifade etti.

        Berlin'deki müzakerelerde, Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği Trump'ın barış planına ilişkin cevabının ardından gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

        ABD Başkanı Trump, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna konusunda artık zaman kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, müzakereler konusunda "Toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. İyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik." ifadesini kullanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan ABD heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

        Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı 10 Aralık'ta ilettiğini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        #WİTKOFF
        #Ukrayna
