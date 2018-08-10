Wolverhampton - Everton sahaya çıkıyor

Wolverhampton ve Everton, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Wolverhampton son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Everton, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 112. İddaa'da Wolverhampton kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Everton kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Wolverhampton son haftadaki Wigan Athletic müsabasında 3-2 yenildi.
Everton ise Newcastle United maçında 3-1 kazandı.
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