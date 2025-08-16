Wolves: 0 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 1. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolves'a konuk oldu. Manchester City, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Manchester City'nin ilk golünü 34. dakikada Erling Haaland kaydetti. Hızını kesmeyen City, 37. dakikada Tijjani Reijnders ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün futboluna devam eden City, 61. dakikada Haaland ile skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 81. dakikasında ise Rayan Cherki sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol çıkmadı ve Manchester City, Wolves'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 2025/26 sezonuna 3 puan ile başladı.

Ligde gelecek hafta Manchester City, Tottenham'ı konuk edecek. Wolves ise Bournemouth deplasmanında olacak.