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Workup'ta 8 inci dönem 8 girişim ile başladı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı’nın 8'inci dönemi 8 girişim ile başlıyor. Bugüne kadar 74 girişimin mezun olduğu programın yeni dönemine Ecording, Efilli, Finfree, Livad, Retter Business Services, The Academys, Urclimate, Beklemesen ekiplerinin seçildiği açıklandı

Workup'ta 8 inci dönem 8 girişim ile başladı
HABERTURK.COM

Online yürütülen ve 7'inci dönem girişimlerini Ocak ayında mezun eden Workup Girişimcilik Programı’nın 8'inci dönemi farklı dikeylerde 8 girişim ile yine online olarak başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Workup Girişimcilik Programı’nda yer almak için yapılan 1.500’ü aşkın başvuru arasından Workup takımı tarafından seçilen 33 girişim, düzenlenen 4 ayrı sunum etkinliğinde Workup takımı, mentorları, mezunları ve İş Bankası’nın ilgili iş birimlerinden oluşan katılımcılara sunumlarını yaptı. Seçim süreci sonrasında belirlenen 8 girişim, Workup’ın 8'inci dönemine kabul edildi.

Bugüne kadar 98 girişimin kabul edildiği programdan 74 girişimin mezun olduğu belirtildi.

Programa kabul edilen girişimler check-up sürecine alınarak yapılan birebir görüşmeler ile girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kişiselleştirilmiş bir program sunuluyor.

Programda, kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve yazılım alanlarında iş gücü desteği sunuluyor. Ayrıca, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sağlanıyor.

Workup 8'inci dönem girişimleri şu şekilde açıklandı; Ecording, Efilli, Finfree, Livad, Retter Business Services, The Academys, Urclimate, Beklemesen.

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