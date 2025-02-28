WP: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın dış yardımına ilişkin raporlar, endişeler nedeniyle yayımlanamadı

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) tüm dış yardımlarının durdurulmasına ve çalışanlarının işten çıkarılmasına ilişkin kararının Orta Doğu ve Afrika'daki etkilerini inceleyen raporlar, Beyaz Saray'dan gelecek "misilleme" endişesiyle yayımlanamadı.

WP'nin elde ettiği belgelere ve yaptığı röportajlara dayandırdığı haberine göre, USAID'in faaliyetlerini denetleyen yetkililer, Trump'ın durdurduğu yardımların Orta Doğu ve Afrika'daki etkileri üzerine iki rapor hazırladı.

Raporlarda, yardımların durdurulması ve USAID çalışanlarının işten çıkarılması sonucu ortaya çıkan yeni maliyetler, meydana gelen güvenlik tehlikeleri, yağmacılık ve hastalık riskleri belgelendi.

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Öte yandan, WP'nin elde ettiği belgelere göre iki hafta önce yayımlanması planlanan raporlar, Beyaz Saray'dan gelecek "misilleme" endişesiyle yayımlanamadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan, "Trump yönetimini eleştiren raporları yayımlamaktan bu kadar korkuyorlarsa istifa etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki ateşkes tehlikede"

Hazırlanan raporda USAID'in yardımlarının kesilmesinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne etkileri değerlendirildi.

Raporda, durdurulan yardımların Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasını tehlikeye attığı ifade edildi.

Mali değeri 300 milyon doları aşan insani yardımların tehlikede olduğu belirtilen raporda, USAID çalışanlarının idari izne çıkarılması nedeniyle bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarında çalışacak kişilerin sayısının azaldığı bildirildi.

Gazze'ye ilişkin rapor, elde edilen verileri incelemek isteyen ABD Kongresi ile paylaşılmadı.

"Afrika'nın güneyindeki ülkeler risk altında"

Raporda, Afrika'nın güneyinde, Güney Sudan ile Senegal gibi açlık ve sefaletin yüksek seviyelerde olduğu ülkelerde yardımların durdurulmasının yol açtığı riskler değerlendirildi.

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Güney Sudan'da USAID'in HIV ilaçlarını temin ettiği 16 bin kişinin yardımların durması halinde öleceği anlatılan raporda, USAID'in bölgeden çekilmesi halinde Batı Afrika ve Sahel Bölgesi'ndeki terörizm, düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığında artış tehlikesine işaret edildi.

Raporda, Trump ve kıdemli danışmanı Elon Musk'ın Ajansı hedef alan söylemlerinin ardından Afrika'nın güneyindeki ülkelerde bulunan USAID çalışanlarının şiddete maruz kalabilecekleri belirtildi.