WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı

ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı Signal mesajlaşma grubuna dergi editörünün eklenmesinin ardından bu kez de ABD Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) tüm personeliyle Google Drive klasörü paylaşıldı.

WP'nin incelediği iç kayıtlara göre GSA, geçen hafta şirketin kullandığı veri depolama bulut hizmeti Google Drive'ın denetiminde, çalışanların klasör ayarlarını değiştirdi.

GSA, yaklaşık 11 bin 200 federal personelle yanlışlıkla potansiyel hassas belgeler içeren bir klasör paylaştı.

Klasördeki belgeler arasında Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için tasarlanan patlamaya dayanıklı kapı ile Trump döneminde bir basın toplantısına destek veren tedarikçinin banka hesap bilgileri de bulunuyor.

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Paylaşılan 15 dosyanın 9'u, "kontrollü sınıflandırılmamış bilgi" olarak işaretlenmiş durumda. Bu dosyalardan en az 10'u için GSA çalışanlarının hem görüntüleme hem de düzenleme yetkisi bulunuyor.

Dosya paylaşımının Biden'ın başta olduğu 2021'den, Trump yönetimine kadar devam ettiği hatta geçen hafta bile bir paylaşım yapıldığı aktarılıyor.