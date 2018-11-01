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WP: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp asitte eritilmiş olabilir

Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ifade ederken, toplanan delillerin de bu tezi desteklediğini söyledi.

01.11.2018 - 09:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine konuşan ve ismi gizli tutulan üst düzey bir Türk yetkili, "Kaşıkçı'nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu" diye konuşurken, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ifade etti.

Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada da, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

CESET NEREDE?

Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunmaya devam ederken, Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerli bir işbirlikçiye' teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Gazetenin haberinde Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in üç gün süren İstanbul temaslarında Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğuna dair hiçbir detay vermediği aktarılırken, yetkili, "El Muceb'in önceliği Türkiye'nin elinde hangi delillerin olduğunu tespit etmekti. Soruşturmada samimi bir işbirliği içerisinde olacakları izlenimini edinmedik" dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detaylar ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli işbirliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

 

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