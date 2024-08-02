WSJ: Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonu hakkında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı" yorumunda bulundu.

MİT'in takas operasyonuyla serbest kalanlar arasında WSJ muhabiri Evan Gershkovich'in de yer aldığı belirtilen gazetenin haberinde, Türkiye'nin, Ukrayna savaşının patlak verdiği günden bu yana birçok "esir takasına" ev sahipliği yaptı hatırlatıldı.

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WSJ gazetesi, ABD ve Rusya arasındaki takas operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "başka bir diplomasi başarısı" olduğunu vurgulayarak, "Batı'ya Türkiye'nin arabuluculuktaki değerini bir kez daha hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.