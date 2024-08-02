Ankara'da tarihi takas operasyonu: Yankıları sürüyor

Dün akşam saatlerine doğru Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki tarihi takas operasyonu Ankara'da gerçekleşti. Açıklamaya göre 26 kişiyi içeren değiş tokuş, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük takas oldu.

ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi Haberi Görüntüle

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür Haberi Görüntüle

REKLAM

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

PUTİN ÜLKESİNE DÖNENLERİ KARŞILADI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MİT yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı. Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

BIDEN: RUSYA'DA TUTUKLU BULUNANLAR DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA ABD Başkanı Joe Biden X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Rusya'da tutuklu bulunan Amerika vatandaşlarının ülkelerine geri dönüş yolculuğundan görüntü paylaştı.

TARİHİ TAKAS DÜNYA BASININDA New York Times (NYT) gazetesi, MİT'in tutuklu takası operasyonunu "Rusya kapsamlı tutuklu takasında Evan Gershkovich'i serbest bıraktı" başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ve diğerlerinin Rusya ile Batı arasında "on yıllardır gerçekleşen en geniş kapsamlı takasla" Türkiye'de serbest bırakıldığı bildirildi. REKLAM Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Moskova'nın ilk kez "önde gelen muhalifleri" serbest bıraktığı belirtilen haberde, "Anlaşmanın kapsamının Sovyet sonrası dönemde çok az örneği var." ifadesine yer verildi. Washington Post (WP) gazetesi de Gershkovich'in serbest bırakılmasını ön plana taşıdığı başlığında takas operasyonu "dönüm noktası" olarak nitelendirildi. Haberde 7 ülkenin "Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana yapılan en büyük tutuklu takasında en az iki düzine kişiyi değiş tokuş" ettiği kaydedildi. Takasın "tarihteki en karmaşık takaslardan biri" olduğu vurgulanan haberde, bunun ABD-Rusya ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar kötü bir savaş döneminde" gerçekleştiği ifade edildi. MİT'in operasyonu iki ülke arasında yapılan önceki takaslarla kıyaslanarak, "Perşembe günkü takas çok daha karmaşıktı çünkü yedi ülkeyi kapsıyordu." denildi.