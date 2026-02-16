X çöktü mü? 16 Şubat Twitter (X) erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek açıklama var mı?
Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya ağlardan X çöktü haberleri yayılmaya başladı. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenememesinden şikayetçi. Downdetector verilerine göre kullanıcıların çoğu Twitter (X) uygulamasında hata uyarısı alıyor. Peki X çöktü mü? Twitter (X) ne zaman düzelecek, erişim sorunu devam ediyor mu?
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yavaşlama ve erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.30 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
X ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter'dan X'e değiştirilen sosyal medya platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.30 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.
Kullanıcılar, 16 Şubat akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.