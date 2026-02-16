Canlı
        X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR? 16 Şubat Twitter (X) erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek açıklama var mı?

        X çöktü mü? 16 Şubat Twitter (X) erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek açıklama var mı?

        Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya ağlardan X çöktü haberleri yayılmaya başladı. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenememesinden şikayetçi. Downdetector verilerine göre kullanıcıların çoğu Twitter (X) uygulamasında hata uyarısı alıyor. Peki X çöktü mü? Twitter (X) ne zaman düzelecek, erişim sorunu devam ediyor mu?

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:05
        1

        Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yavaşlama ve erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.30 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.

        2

        X ÇÖKTÜ MÜ?

        Twitter'dan X'e değiştirilen sosyal medya platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.30 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.

        X NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.

        3

        Kullanıcılar, 16 Şubat akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

