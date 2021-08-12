Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan X-Men: Dark Phoenix filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Senaryosunu da Simon Kinberg'in kaleme aldığı X-Men: Dark Phoenix filminin dağırımı Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından yapılmıştır. İşte X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları
X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI KİM?
James McAvoy
Michael Fassbender
Jennifer Lawrence
Nicholas Hoult
Tye Sheridan
Sophie Turner
Alexandra Shipp
Kodi Smit-McPhee
Evan Peters
X-MEN: DARK PHOENİX FİLMİ KONUSU NE?
X-Men: Dark Phoenix filmi, çocukluğundan itibaren Jean Grey'in hikâyesine ve sahip olduğu güçlerin onu mahvederek nasıl Dark Phoenix'e dönüştürdüğüne odaklanıyor.
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