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X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ne? X-Men: Dark Phoenix filmi oyuncuları kim? İşte isimleri...

Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen X-Men serisi filmlerinden X-Men: Dark Phoenix filmi bu akşam ATV'de yayınlanıyor. Televizyon izleyiciyle buluşan X-Men: Dark Phoenix filmi 2019 Haziran'da ABD'de beyaz perdeye çıkmıştı. X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ne? X-Men: Dark Phoenix filmi oyuncuları kim? İşte isimleri...

X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ne? X-Men: Dark Phoenix filmi oyuncuları kim? İşte isimleri...

Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan X-Men: Dark Phoenix filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Senaryosunu da Simon Kinberg'in kaleme aldığı X-Men: Dark Phoenix filminin dağırımı Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından yapılmıştır. İşte X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI KİM?

James McAvoy
Michael Fassbender
Jennifer Lawrence
Nicholas Hoult
Tye Sheridan
Sophie Turner
Alexandra Shipp
Kodi Smit-McPhee
Evan Peters

X-MEN: DARK PHOENİX FİLMİ KONUSU NE?

X-Men: Dark Phoenix filmi, çocukluğundan itibaren Jean Grey'in hikâyesine ve sahip olduğu güçlerin onu mahvederek nasıl Dark Phoenix'e dönüştürdüğüne odaklanıyor.

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