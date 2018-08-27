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Xiaomi, Avrupalıların kalbini kazanabilecek mi?

Son yılların yükselen telefon üreticilerinden Xiaomi, Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının da etkisiyle rotasını Avrupa'ya çevirdi. Samsung, Apple ve Huawei gibi ciddi rakiplerin bulunduğu kıtada Xiaomi, Avrupalıların gönlünü kazanıp pazar payını artırabilecek mi?

27.08.2018 - 11:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük telefon üreticileri arasında yerini alan Pekin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, bu ayın başında Hong Kong borsasında yaptığı halka arz ile birlikte mevcut pazarını deniz aşırı ülkelere genişletmeyi hedefliyor. Öncelikle Avrupa kıtasında pazar payını artırmayı amaçlayan şirket, Google ile işbirliği yaparak Android One ile çalışan yeni akıllı telefonlarını İspanya’da tanıttı.

Çinli telefon üreticisi, Madrid’te gerçekleşen ve Hong Kong da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden basın mensuplarının bulunduğu etkinlikte iki yeni modelini görücüye çıkardı. Geçtiğimiz yılın en başarılı telefonlarından biri olan Mi A1’in halefi niteliğindeki Mi A2 ve Ai A2 Lite, fiyat-performans odaklı ürünler olarak karşımıza çıkıyor.

18:9 en boy oranıyla 5.99 inç boyutunda ekrana sahip olan Mi A2, Snapdragon 660 işlemci ile donatılmış. 12 ve 20 megapiksellik çift kameraya sahip olan modelin ön yüzünde ise flash özelliğine sahip 20 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor.

Bu özelliklere biçilen fiyat ise 249 avrodan başlıyor. Giriş seviyesindeki model olan Mi A2 Lite ise daha düşük donanım özelliklerini daha ucuz fiyatla kullanıcıya sunmak için üretilmiş.

Ticaret savaşı rotayı değiştirdi

Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan ticaret anlaşmazlıkları akıllı telefon sektörünü de etkiledi. İyice kızışan bu ticaret savaşından dolayı Xiaomi, rotasını diğer bir gelişmiş kıtaya kırmak zorunda kalarak Avrupa’daki pazar payını artırmaya yönelik hedefler belirledi.

Piyasa araştırmaları konusunda önemli şirketlerden biri sayılan Canalys’in verilerine göre Avrupa’da akıllı telefon piyasasında yılın ilk çeyreğinde dördüncü sıraya yerleşen Xiaomi, 2,4 milyon birim satmayı başararak pazar payını %5,3’e çıkardı.

Xiaomi, ürünlerini parakende satış mağazalarına taşımak için Ingram Micro ve ABC Data gibi distribütörlerle yakın ilişki içerisinde. Yeni modeller olan Mi 8, Mi Mix 2S ve  Mi A2 ile birlikte gelecek çeyrek dönemde sevkiyatların daha fazla artması bekleniyor.

Canalys’in analizcilerinden Ben Stanton, Xiaomi’nin Avrupa pazarına girmesinin üzerinden daha bir yıldan daha az süre geçmesine rağmen büyüme rakamlarının bir hayli etkileyici olduğunu ifade etti.  

Devler Ligi’nde zirve planı

Xiaomi şu ana kadar İspanya, Fransa ve İtalya’da varlığını hissettirdi. Çok yakında ise Birleşik Krallık, Hollanda ve Almanya’da büyümenin planlarını yapıyor.

Xiaomi’ın kıdemli yöneticilerinden biri Avrupa’nın diğer olgunlaşmış pazarlar gibi rekabetçi olmadığını belirtti. Bu yüzden Xiaomi’nin Samsung ve Apple’ın bölgedeki egemenliğini kırmak ve pazar payı yüzde 16 olan bir diğer Çinli üretici Huawei ile mücadele etmek için önemli fırsatları olduğunu ifade etti.

Hong Kong’daki CK Hutchison grubu ile işbirliği içerisinde olan Xiaomi, Avrupa’daki binlerce satış mağazasında ürünlerini pazarlama avantajına sahip. Şirketin diğer pazarlardaki güçlü tecrübesini de işin içine katarsak Xiaomi’nin Çinli rakibi Huawei’yi burada yenmesi çok da zor olmayabilir.

Xiaomi’nin göz önüne alması gereken en önemli gerçek ise Avrupa’nın kolay lokma olmadığı. Homojen bir market özelliği göstermeyen Avrupa kıtası, farklı zevklere ve seçimleri sahip bir hedef kitlesine sahip. Aslında Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerini İspanya’da piyasa çıkarması Xiaomi’nin Avrupa’daki kullanıcı profilini de çok iyi tanıdığını gösteriyor.

Xiaomi, Avrupalıları çözdü mü?

Bazı Avrupalı kullanıcılar teknoloji meraklısı olduğundan her zaman en gelişmiş donanımsal ve yazılımsal özelliklere sahip olan birinci sınıf modellere sahip olmak ister. Bu yüzden onların ihtiyaçlarını karşılamak için Mi 8, Mi Mix 2S ve A2’nin bu pazarda bulunması sürpriz değil.

Bir diğer tüketici grubunun ise son teknolojiye ayak uydurmak şöyle dursun, tek ihtiyaçları konuşmak, mesaj atmak ve fotoğraf çekmekten başka bir şey değil. Bu yüzden çok daha ucuz fiyata A2 Lite piyasaya sürülmüş durumda.

Akıllı telefon satışları dışında Xiaomi, Avrupalı müşterilerine akıllı araçlarını ve cihazlarını da satmayı hedefliyor. Şirketin İspanya, Fransa ve İtalya’da kendi markalarını taşıyan scooter’lar pazarlaması ile yine İspanya’da bu ülkenin klavyesiyle özelleştirilmiş Mi Notebook’larını satması bu amaca hizmet ediyor.

Xiaomi’nin çevrimiçi ve çevrimdışı perakende satış işinde derin bir tecrübesi var. Ancak şirketin aynı zamanda satışlarını artırması için yerel mobil operatörlerle güçlü işbirlikleri kurmasına da ihtiyacı var.

16 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye'de resmi satışlara başladığını duyuran Xiaomi, 150'den fazla ürünle 10’dan farklı mağazada yer alıyor. Xiaomi telefon ve diğer cihazların resmi satış noktaları ise Migros, Carrefour, Metro, Teknosa, N11, Gittigidiyor, Hepsiburada, Amazon, Penta, BİM, Evkur, Esme, Ptt AVM, İnce Hesap, Arena, Öz Şanal ve A-101 olarak belirlenmiş. Ayrıca Türkiye’deki ilk Mi Shop, önümüzdeki Eylül ayında Vadi İstanbul’da açılıyor. Xiaomi Mi A2’nin Türkiye fiyatı ise 2199 TL.

 

 

 

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