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XL araçları yarıya düştü sarı UBER iki kat arttı

Aylarca devam eden Taksi-UBER gerginliğinde sular geçen ay durulmaya başlamıştı. UBER, Türkiye’de XL araçlarıyla sağlıklı bir hizmet verilmesinin mümkün olmamasından dolayı küçülmeye gideceğini duyurmuş, hatta sürücülere kesilen cezaların da ödenmeyeceğini açıklanmıştı. Peki UBER’in XL araçlarında küçülmeye gitmesinin ardından tablo nasıl değişti? İşte Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’ın UBER’den aldığı veriler…

istanbul uber

UBER’in özellikle İstanbul’da büyük tartışma yaratan, taksi şoförlerinin yoğun tepkisini çeken XL (1-6 kişilik) araçlarında küçülmeye gideceğini duyurmasının ardından XL araçların sayısı hızla azaldı. Kısa bir süre öncesine kadar İstanbul’da yaklaşık 10 bin XL UBER aracı vardı. Şimdi ise bu sayı 5 binin altında. Yani UBER yarı yarıya düştü. Hali hazırda XL UBER araçlarının şoför sayısı da 13 bin civarında.

UBER SARI TAKSİLER 2 KATTAN FAZLA ARTTI

UBER, sadece XL araçlarla hizmet vermiyor. UBER aplikasyonunu kullanan sarı taksiler de var İstanbul’da. İşte XL araçlarının düşmesiyle birlikte UBER sarı taksilerin sayısı da iki kattan fazla arttı. Birkaç ay öncesine kadar UBER sarı taksilerin sayısı 3 bindi. Şimdi ise bu sayı 7 bin. Yani UBER sarı taksilerin sayısı da iki kattan fazla arttı. Asıl büyük artış ise UBER sarı taksi şoförlerinde. Şu anda UBER’e çalışan 50 bin sarı taksi şoförü var.

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