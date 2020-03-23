Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosunda kimler var? Ya İstiklal Ya Ölüm konusu ne? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. İstanbul'un işgali ile TBMM'nin açılışı arasında geçen 6 haftalık milli mücadele günlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncu kadrosunda, Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KONUSU

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak. Ya İstiklal Ya Ölüm, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İşgal Kuvvetleri karşılarında gitgide direnen bir halk, Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’ye katılma eğilimleri artan Mebuslar ve giderek güçlenen bir Kuva-yı Milliye hareketini bulacaklardır.

16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin askerlerince işgal edilen İstanbul’da moraller bozuk olmasına rağmen kurtuluş yolları aranmaktadır… İşgal sonrası Meclis-i Mebusan’ın kapatılması; Mustafa Kemal’in Anadolu’da kurmayı planladığı meclisin açılması adına önemli bir adımın başlangıcı olur… Mebusan Meclisi’ndeki mebusların bazıları işgal güçleri tarafından tutuklanırken bazıları da kendi imkanları ile Mustafa Kemal’in çağrısına uyarak Anadolu’ya geçmeye çalışmaktadırlar. Tutuklanan mebuslara karşılık Mustafa Kemal’in de işgal güçlerinden önemli kişilerin tutuklanması fikrini ortaya atması, İtilaf Devletleri’nin kumandanlarında şaşkınlık yaratır. İşgal karşısında alınan tedbirlerden biri de, Osmanlı vilayetlerindeki mülki ve askeri memurların “Heyet-i Temsiliye” ile irtibat kurmalarının kararı alınması olacaktır.

Dünya’ya “medeniyet taşıma misyonuna” sahip olduklarını iddia eden işgal kuvvetleri askerleri ise gerçek yüzlerini göstermiştir… Sokaklarda, caddelerde insanları rastgele çevirip, üstlerini aramaya, silah bulurlarsa darp edip tutuklamaya, hatta paralarına, saatlerine el koymaya başlamışlardır. Buna karşılık Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ise işgal kuvvetlerinin elçiliklerine, hükümetlerine, protesto telgrafları çekilmektedir. İşgale karşı kadın erkek geniş katılımlı mitingler düzenlenmekte; kürsülerden de halk direnişe ve Kuva-yı Milliye’ye katılmaya çağırılmaktadır.

İşgal güçleri, işgal karşısındaki tepkilerden ve Mustafa Kemal’in Ankara’da yeni bir meclis kurma fikrinden son derecede rahatsızlardır… İstanbul’da yakalayamadıkları mebuslar ve milli mücadeleye destek verecek diğer kişiler, Anadolu’ya geçip teşkilatlanma çalışmalarına destek verecektir. İşgal güçleri ise bu direnişi kırmak ve Anadolu’da kurulacak yeni bir Meclis’in açılışını engellemek için milli mücadelenin başında yer alan Mustafa Kemal’i suikast ile ortadan kaldırmak için harekete geçerler.