A,B,C vitaminleri, antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğelerinden zengin olan yaban mersini beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyucu özelliğe sahip ayrıca hafızayı güçlendir. Özellikle alzheimer gibi giderek artan bir hastalığa karşı koruyucudur.

Yaban mersininin sağlık açısından faydaları nelerdir?

Yaban mersini, antioksidan açısından en yüksek içerikli meyvedir. Ve aktioksidanlar serbest radikalleri etkisizleştirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı olmaları açısından çok faydalıdır.

Yaban mersininin sağlığa faydaları?

Yaban mersini kalp sağlığını koruması açısından ve kalp hastalığının oluşmasını önlemede oldukça yarar sağlıyor. Yaban mersini içinde bulunan antosiyanin adlı bir madde sayesinde bun sağlamaktadır. Bu madde kırmızı, mavi ve mor sebzelerde bulunmaktadır.

Yaban mersini içindeki antioksidanlar, damarlara yapışan plaklar ve damar tıkanıklığı yapan kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olmaktadır. Bu antioksidan resveratrol adında olan antioksidandır.

Güçlü antioksidan içeriğiyle beynin korunmasına da yardımcıdır. Oksidatif stresi önleyerek; düşünme, öğrenme ve hafızayı geliştirmede etkili olmaktadır. Yaban mersininde çok fazla bulunan polifenoller sinir hücreleriyle etkileşim sağlayarak yaş ve strese bağlı hücre hasarlanmasının önüne geçiyor.

Kanser riski oluşturan serbest radikalleri etkisizleştirerek kanserden koruyor ve kanserli hücrelerin de gelişimini yavaşlatmada etkili oluyor. Ancak riskini düşürmesi konusunda kesin kanıtlar mevcut değil.

Antosiyaninler sayesinde yaşa ve güneşe bağlı oluşan retina bozukluğunda koruma sağlıyor ve katarakt oluşumunu engelliyor. İçinde bulunan A, C ve çinko minerali sayesinde sarı nokta rahatsızlığını önlemede de fayda sağlamaktadır.

Yaban mersini insülin direncini artırmada yardımcı oluyor ve kan şekerinin ani yükselmelerini ortadan kaldırıyor. Diyabet hastalarının yemesi gereken meyveler arasında önerilmektedir.

İçerdiği besin lifi sayesinde kilo vermede yardımcı olabilmektedir. Diyet sırasında oluşabilecek kabızlık sorununa da etkili çözüm getiriyor.

Yaban mersini içerisinde mevcut olan vitaminler; A. C,K. E ve B6 vitaminleridir. Ayrıca besin lifi içermektedir. Mineraller olarak da; manganez, çinko, demir, fosfor, magnezyum, folat, kalsiyum, fosfor, potasyum, bakır ve niasin’dir. Omega3 ve omega6 yağ asitleri de ihtiva eder.

Yaban mersinini taze tüketmek daha çok fayda sağlamaktadır.