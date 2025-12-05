Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı | Sağlık Haberleri

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Bodrum'da sağanak esareti! Bir anda yağdı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik