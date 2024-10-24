Yabancı satışa devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 73,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 115,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Ekim itibarıyla 31 milyar 4,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Ekim'de 30 milyar 681,2 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 15 milyar 902,2 milyon dolardan 15 milyar 590,3 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 367,2 milyon dolardan 380,2 milyon dolara çıktı.