Türk - Yabancı yapımlar arasında IMAX mücadelesi

Son dönemde sinema salonlarında yaşanan iki büyük gişe hareketi, Türk sinemasının artık şapkasını önüne koyup köklü bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini daha da acil bir zorunluluk haline getirdi. Bir tarafta, uluslararası yapımların ulaştığı devasa hasılatlar; diğer

tarafta ise Türkiye salonlarında yerli ve yabancı filmler arasındaki izleyici makasındaki dramatik açılma, sinema endüstrimizin tarihindeki en kritik eşiklerden birinde durduğumuzu gösteriyor.

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün', Türkiye'de 725.411 kişiyle son yılların en iyi açılışına imza attı.

VERİLERİN DİLİ: TERSİNE DÖNEN DENGELER

Türkiye sinema salonlarında son 3 yılda yaşanan izleyici hareketliliği, sinema ekonomimizin yapısal bir dönüşümden geçtiğini açıkça göz önüne seriyor. Bilet satış verileri incelendiğinde, toplanan verilerin ne denli çarpıcı bir tabloyu işaret ettiği net bir şekilde görülüyor.

TÜRK FİLMLERİ ♦ 2024… 14.041.926 ♦ 2025… 8.801.641 ♦ 2026… 6.429.233 2024-2026 arasında % 54 azalma

Tablo analiz edildiğinde 2024'te 21,5 milyon olan toplam izleyici sayısının 14.041.926'lık büyük kısmını Türk filmlerinin sırtladığı görülüyor. O dönemde toplam pastanın yaklaşık %65'ini oluşturan Türk filmleri, sinema salonlarının ana motoru konumundaydı. Ancak 2025'te Türk filmlerinde ve buna bağlı olarak genel izleyici sayısında sert bir düşüş yaşandı. 2026'da tablo adeta tersine döndü. Yabancı filmler 10,6 milyon barajını aşarak toplam izleyici sayısının ezici bir çoğunluğunu ele geçirirken, Türk filmleri 6,4 milyona geriledi.

YABANCI FİLMLER ♦ 2024… 7.479.966 ♦ 2025… 6.643.154 ♦ 2026… 10.630.432 2024-2026 arasında % 42 artış

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Bu iki veri, sinema endüstrisinin küresel ölçekte yaşadığı köklü tüketim alışkanlıkları değişiminin iki farklı yüzünü temsil ediyor. Bir tarafta 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün sadece 4 günde dünya genelinde ulaştığı 927 milyon dolarlık devasa hasılat ve yakın zamanda küresel çapta milyar dolar barajını aşan, aralarında iki animasyon filmin de bulunduğu yabancı yapımlar, diğer tarafta izleyici sayıları giderek düşen Türk filmleri.

İZLEYİCİLER SALONLARDAN SOĞUMADI ♦ Michael... 1.016.068.388 dolar (24 Nisan'dan bu yana) ♦ The Odyssey... 911.397.415 dolar (17 Temmuz'dan bu yana)

Bu devasa rakamlar, sanılanın aksine izleyicilerin sinemadan soğumadığını, aksine doğru nitelikteki büyük ölçekli yapımlara hâlâ aç olduğunu gösteriyor. İzleyici memnuniyeti yakalayan bu tür yapımlar, sinemayı evdeki dijital ekranların karşısına hapsolmaktan kurtaran birer etkinlik sineması deneyimi sunuyor.

'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün başrollerini paylaşan Tom Holland ile Zendaya, haziranda yaptıkları açıklamada yakın bir zamanda evlendiklerini açıkladı.

MAKASIN AÇILMASI: TÜRK VE YABANCI FİLMLERİN AYRIŞMASI

Türkiye pazarında yabancı filmlerin tırmanışa geçmesi ve Türk filmlerinin ivme kaybetmesi birkaç temel dinamikle açıklanabilir. Artan yapım maliyetleri, Türk yapımcıları daha düşük bütçeli, hızlı tüketilen ve birbirini tekrarlayan türlere yönlendiriyor. Bu durum da izleyicilerde salon yorgunluğu oluştururken nitelikli alternatiflerin azlığı, gişe rakamlarını aşağı çekiyor.

Animasyon filmleri; 'Oyuncak Hikâyesi 5', 1,065,896,126 dolar, 'The Super Mario Galaxy Movie' ise 1,011,491,137 dolar hasılata ulaştı.

Orta bütçeli yapımların dijital yayın platformlarında yer almasıyla, izleyiciler sinema biletine ücret ödemek yerine bu yapımları evde tüketmeyi tercih ediyor. Buna karşılık büyük ölçekli yabancı filmler sinemada izlenmesi zorunlu etkinlikler olarak görülmektedir. Yerli sinemada ise yüksek bütçeli görsel efekt filmlerinin maliyetler nedeniyle sınırlı kalması, salon çekim gücünü zayıflatıyor.

2026'da en çok izlenen Türk filmi 'D.I.S.C.O.' için 1.094.130 belit kesilirken, 5.070.980 dolar hasılat elde edildi.

UYARI ZİLİNİN ŞİDDETİ ARTTI

Ortaya çıkan istatistiksel tablo, Türk sineması için kaçınılmaz bir uyarı zili niteliği taşıyor. İzleyicilerin sinemaya küsmediği, doğru nitelikteki ve büyük ölçekli yapımlara rağbet gösterdiği açıkça ortadayken Türkiye sinema salonlarında son 3 yılda yaşanan izleyici hareketliliği, sinema ekonomimizin yapısal bir dönüşümden geçtiğini açıkça gözler önüne seriyor. Türk filmlerinin gişedeki büyük kaybı, sinema sektörü için yapım modellerinin, bütçe planlamalarının ve dağıtım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin sinyalini veriyor. Türk sinemasının yeniden eski günlerine dönebilmesi ve pazar payını artırabilmesi için formüle dayalı, hızlı tüketilen yapımlardan hızla uzaklaşması gerekiyor. Sektörün tüm paydaşlarının derinlemesine incelemesi gereken sosyolojik ve ekonomik dinamikler ışığında; küresel standartlarda, yüksek prodüksiyonlu, özgün hikâyelere yatırım yapmak ve izleyicilere evde bulamayacağı sinematik deneyimi sunmak kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi. Aksi takdirde açılan bu dramatik makas, Türk sinemasının kültürel ve ekonomik varlığını tehdit etmeye devam edecek.

Hafta sonunda en çok izlenen en çok 5 filmden 4'ü yabancı yapım oldu.

31 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTA SONU GİŞELERİ ♦ Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün... 725.411 (Açılış) ♦ Odyssey... 129.337 (Toplam: 1.039.973) ♦ Minyonlar ve Canavarlar... 17.502 izleyici (Toplam: 440.896) ♦ Oyuncak Hikâyesi 5... 11.822 izleyici (Toplam: 860.124) ♦ Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4... 10.333 (Toplam: 54.873)

Yabancı filmlerin gişede öne geçmesinin ana nedenlerinden biri de IMAX teknolojisi.

IMAX NEDİR? Standart sinema salonlarına kıyasla çok daha büyük perde, yüksek çözünürlüklü görüntü ve özel ses sistemleri kullanan gelişmiş bir film gösterim sistemi.

Zira sinema artık yalnızca bir hikâyeye ortak olma alanı değil; devasa kavisli perdeleri, özel akustik sistemleri ve yüksek çözünürlüklü lazer projeksiyonlarıyla adeta filmin içinde yaşama vaadine dönüşmüş durumda. Bu deneyimin zirvesi ise kelime anlamı maksimum görüntü olan IMAX teknolojisi. Çok izlenen yabancı yapımlar bu teknolojiyle sinemaseverleri cezbederken, Türk filmleri bu alandaki altyapı eksikliği nedeniyle gişede dezavantajlı bir konuma düşüyor.

'The Odyssey', IMAX kameralarıyla çekildi.

Türkiye genelinde 11 IMAX salonu bulunuyor. Bu sayının artırılması, gişe başarısını doğrudan yukarı taşıyacak potansiyele sahip. Ancak IMAX deneyimi sunmak yalnızca donanımlı salonlara sahip olmakla sınırlı kalmıyor; bir filmin bu formatta gösterilebilmesi için ya özel IMAX kameralarıyla çekilmesi ya da yapım sonrasında özel bir dijital dönüştürme işleminden geçmesi gerekiyor.

Bu bağlamda önemli bir eşik, Türkiye'de 2.946.886 kişi tarafından izlenerek büyük bir başarı elde eden ve IMAX teknolojisiyle çekilip gösterime giren 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filmiyle aşıldı. Bu yapımın yakaladığı yüksek izleyici sayısı, Türk sinema sektörünün hem yapım teknikleri hem de salon altyapısı olarak IMAX sistemine ivedilikle entegre olması gerektiğini açıkça gözler önüne seriyor.