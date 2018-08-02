Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, dört hafta sonra ilk kez hissede sınırlı net alım yaptı. Hissedeki sınırlı alımı tahvilde ise sınırlı satım izledi.

27 Temmuz'la biten haftada yabancılar net 37 milyon dolar hisse aldı tahvilde ise net satış 18,2 milyon dolar oldu.

Yabancı hisse senedi piyasasında dört hafta boyunca üst üste satım tarafında yer almış ve bu dönemde 680 milyon dolarlık satış kaydedilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü (repo dahil) 20 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 18,2 milyon dolar azaldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 37 milyon dolar arttı.

Bu değişimlerle birlikte DİBS stokunun piyasa değeri 20,50 milyar dolardan 20,37 milyar dolara geriledi. Hisse stokunun piyasa değeri ise 32,52 milyar dolardan 33,13 milyar dolara yükseldi.

(Business HT)

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