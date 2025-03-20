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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 1.5 yılın en yüksek alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 1.5 yılın en yüksek alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 480,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek haftalık alım oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:09
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        Yabancıdan 1.5 yılın en yüksek alımı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Mart haftasında net 480,1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 465,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Böylece yabancı yatırımcı geçen hafta Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek haftalık hisse senedi alımına imza attı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mart itibarıyla 34 milyar 547,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Mart haftasında 35 milyar 800,6 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 623,6 milyon dolardan 20 milyar 875,4 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 740,1 milyon dolardan 739,3 milyon dolara indi.

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