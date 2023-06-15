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Yabancılardan 261.8 milyon dolarlık alım

Yabancı yatırımcı geçen hafta 261.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancılardan 261.8 milyon dolarlık alım
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Haziran haftasında net 261,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 25,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Haziran itibarıyla 23 milyar 180,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 27,8 milyon dolardan 916,6 milyon dolara ve ŞBS stokları da 72,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara indi.

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