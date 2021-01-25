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HaberlerEmlakYabancıların yeni gözdesi Sarıyer ve Kağıthane
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Yabancıların konutta yeni gözdesi Kağıthane

EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, İstanbul'da, gayrimenkul piyasasında Kağıthane Seyrantepe bölgesinde gayrimenkul fiyatlarında yükseliş meydana geldi. Özellikle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, ihtiyacı karşılamak için yeni bölgelerin yaşam alanlarına açılması, kentsel dönüşüm projelerinin hayat geçirilmesi gayrimenkul yatırımlarının artışına katkı sağladı. Özellikle yabancıların da ilgisini çeken ilçelerde, 0-5 yaş aralığındaki apartman dairelerinde talep edilen birim fiyat aralığı 5 – 9 bin TL/m2 aralığında iken, markalı konutlarda ise fiyat 14 bin ile 29 bin TL/m2 aralığında değişiyor

Yabancıların yeni gözdesi Sarıyer ve Kağıthane

EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, 2020 yıl sonu itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında İran, Çin, Azerbaycan, Irak, Pakistan, Lübnan, Filistin, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları Kağıthane’yi tercih ederek alım yaptı. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul'un Kağıthane İlçesinden yaptıkları yatırımlarda ise 2020 yılsonu itibariyle Çin, İran, Pakistan, Filistin, Irak, Yemen, Libya, Lübnan, Sudan ve Azerbaycan Kâğıthane İlçesini en çok tercih eden ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yabancıların 2020 yılsonu itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Sarıyer İlçesinde yapılan yatırımlarda ise İran, Çin, Azerbaycan, Irak, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Kuveyt ve Lübnan vatandaşları başı çekiyor. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Sarıyer İlçesinden yaptıkları yatırımlar incelediğinde ise, 2020 yıl sonu itibariyle İran, Çin, Irak, Libya, Azerbaycan, Lübnan, Pakistan, Yemen, Afganistan ve Filistin Sarıyer İlçesini en çok tercih eden ilk 10 ülke arasında dikkat çekiyor.

"NİTELİKLİ KONUT SAYISI ARTTI"

Değerleme raporuna göre; bölgeye yapılan Seyrantepe metrosu, Havaray ve tünel inşaatının etkisiyle Kağıthane’deki nitelikli konutların sayısı arttı. Maslak’a yakınlığıyla bilinen Kağıthane bölgesinde de ulaşım imkanlarının çeşitlenmesi ile birlikte bölge orta-üst sınıf tarafından rağbet görmeye başlamıştır.

Kâğıthane Seyrantepe Bölgesi’ndeki konut projelerinde daire birim fiyatlar 14 bin – 28 bin 600 TL/m2 (KDV’den arındırılmış fiyatlardır.) aralığında değişmektedir. Ayrıca bölgede dairelerin şerefiyelerine göre 38 bin TL/m2 gibi birim fiyatlarda rastlamak mümkün. Bölgede mevcut 2020 yılı ağırlıklı ortalama ise 24 bin TL/m2.

Markalı konut projelerinde yer almayan yeni binada konumlu, 0-5 yaş aralığındaki apartman dairelerinde talep edilen birim fiyat aralığı 5 - 9 bin TL/m2 aralığında değişiyor. Yapılan pazar analizi çalışması sonucunda bölgede üretilen konut projelerinin çoğunlukla satışı tamamlanmış mevcut projeler olduğu görülmektedir.

Vatandaşlık edinimi için gayrimenkul alımlarının yapıldığı bölgeye özellikle İran, Çin, Irak ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ilgisi büyük. Bölgede en çok 2+1 tip, sonrasında ise 1+1 ve 3+1 daire tipi üretilmektedir.
Çalışma kapsamında yer alan markalı konut projelerinin toplam konut sayılarının birbirinden farklı olması sebebi ile ilçe ortalamaları belirlenirken proje ortalama birim satış değerleri; proje toplam konut sayıları ile ağırlıklandırılarak hesaplama yapılmıştır. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalara göre ilçe bazlı ortalama birim satış değeri 2018’de 12 bin 514, 2019’da 17 bin 451, 2020’de ise 24 bin 093 TL/m2’dir.

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